Mevaco uit Aalter koopt Witte Huis in Eeklo voor 931.000 euro: “Cadeautjesdag, want dit is belachelijk laag”

Fotomodel/drugsbaron Kristof D. liet 17-jarige drugsbewa­ker een oor afsnijden, België vraagt Dubai om uitleve­ring

Kristof D. stond in het Antwerpse uitgaansleven gekend als fotomodel en barman, maar bronnen bij het onderzoek bevestigen dat de man een gevaarlijke drugscrimineel is, die vorig jaar een 17-jarige in Maldegem een oor liet afsnijden nadat er een lading cocaïne was verdwenen. De man uit Vlaams-Brabant zou momenteel in Dubai verblijven. “België gaat zijn uitlevering vragen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen, maar het Oost-Vlaamse parket wil dit niet bevestigen. Het relaas van de choquerende feiten leest u hier.