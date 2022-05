Met de klas naar de tandarts: kleuters krijgen poetsdiploma en tandpasta cadeau

De kinderen trokken naar tandarts Nathalie Ballion in Maldegem. Om het wat verteerbaar te maken voor de kleintjes werd er ook gesproken over hoe snoepjes gemaakt worden. “Zo konden we meteen ook duidelijk maken hoe belangrijk het is om goed je tanden te poetsen”, zegt directeur Kristof De Baere. “De kinderen kregen uitleg over hoe een tandarts werkt en hoe je goed kan poetsen. Er mochten kinderen ervaren hoe het is om in de tandartsstoel te zitten. De tandheelkundige instrumenten werden getoond en besproken. Als afsluiter kregen onze kids een poetsdiploma en tandpasta mee naar huis.”