Melkerij in Eeklo: van betonnen vlakte naar groene ontmoetingsplek

De Melkerij is het plein aan de Stassano, tussen de Raamstraat en Kerkstraat in Eeklo. Dat wordt binnenkort van een betonnen parkeervlakte herschapen in een ontmoetingsplek. “Met ontharding van de zone en herinrichting van parkeerplaatsen, geven we de buurt een groener en veiliger beeld”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). “De fietsverbinding tussen het station en het stadscentrum wordt doorheen de Melkerijsite meer geaccentueerd. De stad zal samen met de buurtbewoners en de partners op het terrein een voorstel uitwerken om de ontmoetingsruimte in te vullen op een duurzame en verbindende manier. We willen gaan voor een ontmoetingsplek waarbij sociaal contact en het samen brengen van mensen en buurtbewoners centraal staan.”