Meetjeslandse leerkrachten leren bij in Frankrijk: “Vol nieuwe ideeën voor in onze eigen klassen”

Eeklo/Assenede/ZelzateEnkele leerkrachten van GO! Basisschool De Wegwijzer in Assenede, GO! Basisschool De Tandem in Eeklo en GO! Basisschool Erasmus in Zelzate zijn gaan bijleren in Aubenas, in Frankrijk.