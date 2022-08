Meetjeslanders kunnen voor herfstbooster opnieuw terecht in vier vertrouwde vaccinatiecentra

Zowel de vaccinatiecentra in Aalter, Lievegem, Evergem als Sanapolis in Sijsele gaan opnieuw opschalen, zodat elke inwoner van het Meetjesland de kans krijgt om een nieuw vaccin te halen tegen corona. Ook de reservelijst Q-VAX wordt opnieuw opgestart. “Elke inwoner van het Meetjesland boven de 18 jaar die ten minste twee prikken van AstraZeneca of Pfizer kreeg, of minstens één vaccin van Johnson&Johnson, zal een uitnodiging voor een booster ontvangen”, zegt coördinator Glenn Lambert. “Dit om iedereen een pak meer beschermd het najaar in te laten gaan. De volgorde verloopt van oud naar jong, maar er zijn toch enkele uitzonderingen. Zo komen mensen met immuniteitsproblemen en zorgpersoneel eerst aan bod. In deze twee doelgroepen wordt iedereen boven de 12 jaar uitgenodigd. De uitnodiging blijft op dezelfde gekende manier verlopen. Je kan dus binnenkort een uitnodiging via je e-box en de post verwachten. We blijven vragen je afspraak te bevestigen, of te annuleren indien je niet wenst te komen.”