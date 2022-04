Meetjesland staat voor zomer vol feesten: “Nu al een kalender met minstens 100 dagen plezier”

Maria-Aalter Domein Menas is verborgen parel, maar gooit poorten open: “Ooit een noviciaat, nu een plek waar je terecht kan als je nood hebt aan stilte”

Het Domein Menas in Maria-Aalter is een erfgoedparel midden in een park van vijftien hectare, maar zelfs voor veel Aalternaren nog onbekend. Zondag opent een tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw, waar ooit honderden religieuzen opgeleid werden. Maar wat gebeurt daar vandaag nog allemaal? Wij gingen op bezoek.

21 april