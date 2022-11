Meetjesland promoot zich als wandelregio: vijf nieuwe wandelroutes door meersen, bossen, heide en polders

Het Meetjesland staat al bekend voor de mooie fietspaden, maar wordt vaak nog onderschat als wandelbestemming. En daar willen ze bij Toerisme Oost-Vlaanderen iets aan doen. “Het overwegend vlakke terrein maakt het Meetjesland inderdaad ideaal als fietsgebied”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, die ook voorzitter is van Toerisme Oost-Vlaanderen. “Maar de ware schoonheid van de regio schuilt volgens kenners in de weidsheid en rijkdom van het open landschap. De rust en de stilte die je er nog vindt. De bijzondere fauna en flora. En de ‘roots’ van de dorpelingen en hun dorpen, diep verankerd in een heel eigen geschiedenis. Dit alles laat zich best zo traag mogelijk ontdekken. Een wandelgids voor het Meetjesland kon dan ook niet uitblijven en dus is er nu de pocket ‘Wandelen in het Meetjesland’. Ideaal voor echte wandelliefhebbers die houden van dagtochten, maar ook voor weekendtoeristen die op zoek zijn naar rust. En voor gezinnen en kleine vriendengroepjes die graag gezellig samen een frisse neus halen.”