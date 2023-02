Maxim (27) en Kelly (31) worden de nieuwe Bonnie en Clyde van Eeklo: “Tattoo, barbier en lifestyle onder één dak”

Dennis (45) en Sylvia (41) toeren al 25 jaar met Pizzamo­biel door Meetjes­land: “Nu op minder vaste locaties, maar steeds meer op feestjes”

De Pizzamobiel is precies 25 jaar een begrip in het Meetjesland en de rand rond Gent. Dennis Van Meenen (45) en zijn rechterhand Sylvia Cuvelier (41) verkopen hun Italiaanse lekkernijen in Eeklo, Ertvelde en Maldegem. Steeds meer worden ze ook gevraagd voor privéfeestjes. “Dagverse producten, met respect voor de Italiaanse traditie. Da’s ons geheim”, klinkt het. Wij gingen ze feliciteren.