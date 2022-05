Martin Pauwels (86), stichter van Conti-Label, overleden

Martin Pauwels was de stichter van Conti-Label Pauwels, de specialist in labels en etiketten. Samen met zijn echtgenote Monique en zijn kinderen Bernard en Inge startte hij in 1986 met Conti-Label. In het begin enkel als fabrikant van kettingformulieren en etiketten. Later werd het familiebedrijf meer en meer gespecialiseerd in labels en productetiketten. Voor de gestage groei van het bedrijf en de belangrijke investeringen in de modernste technieken kreeg stichter Martin Pauwels in 2018 nog de Life Time Achievement Award tijdens de Theo’s in Eeklo. “Deze erkenning deed hem ongelooflijk veel plezier en maakte hem en zijn familie en medewerkers supertrots”, klinkt het in het bedrijf.