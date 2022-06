Marie Vandaele uit Eeklo 100 jaar

Marie Vandaele verblijft nu al vier jaar in het WZC De Linde in Waarschoot, maar heeft vele jaren in Eeklo gewoond in de Boekerij in de Prinsenhofstraat. Ze was bekend als ‘Marietjen van de Bew’. Zo werd het pand vroeger dan ook genoemd. Afgelopen vrijdag op 17 juni heeft Marie haar honderdste verjaardag uitgebreid kunnen vieren samen met de medebewoners van het woonzorgscentrum, de burgemeester en de schepenen. Zondag heeft ze nog eens kunnen vieren samen met haar familie. Proficiat!