Marc Van Hulle (59) schrijft twintigste boek: “Mijn nieuwsgierigheid geraakt nooit gestild”

Eeklo Nog één keer binnenkij­ken in oude Cinema Astrid: “Eeklo had ooit drie filmzalen, maar Astrid was de oudste”

De laatste film werd er in 1984 gespeeld, maar dit weekend kan je nog één keer binnenkijken in de oude Cinema Astrid in Eeklo. Een projectontwikkelaar kocht het gebouw op, maar zondag van 10 tot 18 uur gaan de deuren nog eens open. “De eerste film werd er in 1912 gespeeld. Daarmee is het de oudste cinema van Eeklo”, klinkt het. Wij gingen al een kijkje nemen.

7 september