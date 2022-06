Man sterft omdat hij kauwt op fentanylpleister: verstrekker krijgt 5 jaar gevangenisstraf voor schuldig verzuim

De beklaagde was naar verluidt verslaafd aan medicatie en had de gewoonte om op fentanylpleisters te kauwen omdat de werking van de pijnstiller veel sterker is. Fentanyl is een pijnstillende stof die ongeveer 80 keer krachtiger is dan morfine. Toen de twee samen waren, kauwden ze beiden op een fentanylpleister, maar al snel begon het slachtoffer alarmerend gedrag te vertonen. Zo kon hij niet meer op zijn benen staan en begon hij wartaal uit te slaan. De beklaagde legde daarop het slachtoffer in de zetel en liet hem alleen, ook al was het duidelijk dat het slachtoffer op dat moment al in ademnood was. De dag nadien was het slachtoffer gestorven.