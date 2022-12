Man die slachtoffer werd van 'pedohunters' moet niet naar de cel, maar wordt wel uit zijn rechten ontzet wegens bezit kinderporno

Eeklo Dat is ondernemen met een hart: Pitta Izmir schenkt bakfiets aan zieke Jenna (7). “Eindelijk haar vrijheid terug”

Het team van Pitta Izmir in Eeklo toont z’n hart. Het schenkt een elektrische bakfiets aan de kleine Jenna Van Engel (7). Het meisje kan zeer moeilijk stappen en is dolblij met haar cadeau van een goeie 4.000 euro. “De lach op het gezicht van Jenna en haar mama is ons alles waard”, klinkt het bij Izmir. Het verhaal.

30 november