Man (28) die beschuldigd werd van aanranding twaalfjarig meisje vrijgesproken: “Ze was als een zus voor mij”

De beklaagde woonde in 2020 een tijdje in bij de familie in Eeklo, nadat hij herstelde van een voetoperatie. Hij had op dat moment ook een relatie met de oudste dochter van het gezin. Met de rest van de familie had de man ook een bijzonder goede band, in het bijzonder met de jongere zus van zijn vriendin, op dat moment 12 jaar oud.