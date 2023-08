MADE IN OOST. Victor Buyck uit Eeklo bouwt staalconstructies van Londen tot Belize: “En zeggen dat onze grondlegger begon als tractorverkoper”

Schepen Hilde Lampaert (N-VA) geeft topjob op, en kiest voltijds voor politiek: “Een harde wereld, maar ik haal er voldoening uit”

Schepen Hilde Lampaert (58) van N-VA Eeklo geeft haar goedbetaalde job in de privé op, en kiest vanaf nu voltijds voor de politiek. Erop of eronder, want met die gok kan ze na de verkiezingen van volgend jaar ook zonder werk komen te zitten. “Ik kies bewust voor de politiek: daar waar mijn hart echt ligt”, zegt ze vol ambitie. Dit is haar verhaal.