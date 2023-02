Lokale drugshandel opgedoekt? Vijf personen opgepakt na meerdere huiszoekingen

Vijf arrestaties, een voertuig dat in beslag werd genomen en meerdere huiszoekingen. Wellicht stootten inspecteurs van de lokale politie woensdag op aanzienlijke hoeveelheden illegale drugs. Wellicht, want officieel kan de lokale politie voorlopig weinig meegeven. “In het kader van een onderzoek naar lokale drugshandel in Eeklo en omstreken voerde de lokale recherchedienst meerdere huiszoekingen uit. Er werd onder meer cocaïne, cannabis en XTC aangetroffen”, schrijft de zone in een persbericht. “Er werd cash geld en een voertuig in beslag genomen.”