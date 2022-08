Lokale artiesten krijgen inspraak via Popraad

De stad Eeklo wil via een Popraad meer inspraak geven aan alle inwoners die met muziek bezig zijn. Samen met muziekclub N9, cultuurcentrum De Herbakker, Jeugdhuis De Route en steunpunt voor artiesten en muzieksector VI.BE zoekt men muzikanten, dj’s, producers en multi-performers die deel willen uitmaken van de Popraad. Doel hiervan is om te weten te komen welke noden, wensen, dromen en ideeën er leven en aan de hand daarvan te bouwen aan een ijzersterk lokaal muziekbeleid. Een unieke kans dus voor iedereen in Eeklo en omstreken die met muziek bezig is. De Popraad vindt plaats op woensdag 14 september om 19.30 uur in de N9 Fabriek in de Molenstraat 31 in Eeklo. Leden uit de lokale muziekscene zijn er welkom om te praten over de resultaten van een enquête die ze in de aanloop naar de Popraad konden invullen, ervaringen uit te wisselen en samen te brainstormen over het muziekbeleid.