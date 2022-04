Lions Club Meetjesland Eeklo schenkt gratis tickets voor Plopsaland aan kansarme jongeren

Lions Club Meetjesland Eeklo maakt deel uit van Lions International, de grootste NGO ter wereld. Sinds de oprichting van de Meetjeslandse Lions Club in 1967 steunen ze allerlei vzw’s met speciale aandacht voor de kansarme jeugd uit het Meetjesland. Zo zamelt Lions Club geld in voor Zwerfgoed in Maldegem, dat zich ontfermt over probleemjongeren met emotionele en karakteriële stoornissen, Baby-Nest, dat toekomstige moeders in probleemsituaties aan een babyuitzet helpt, en Rock For Specials, een popfestival in Evergem voor jongeren met een verstandelijke beperking.