Linda (64) werkt al 50 jaar voor Sint-Elisabeth: “Elke dag met hart en ziel… en met een glimlach”

EekloLinda Spillebeen (64) werkt precies een halve eeuw voor Sint-Elisabeth in Eeklo. Ze begon in het ziekenhuis, werkte in het kinderdagverblijf en nu al jaren in het rusthuis. Als meisje van 14 begon ze aan de afwas, en kon ze zich opwerken tot diensthoofd ‘onderhoud en facilitaire diensten’. “Als het moet spring ik ook ’s avonds of in het weekend wel eens binnen”, zegt Linda.