Lichaam van 55-jarige man aangetroffen in jachthaven in Eeklo: autopsie wijst op accidentele oorzaak

Vrijdagochtend werd het lichaam van een 55-jarige man ontdekt in de jachthaven in Eeklo. Het parket stuurde een wetsgeneesheer, het labo en het Slachtoffer Identificatie Team ter plaatse. Het slachtoffer is een inwoner van Eeklo die op een van de boten in de jachthaven woont. Maar meer info over de man ontbreekt nog.