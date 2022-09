Lichaam van 49-jarige man aangetroffen in Eeklo: parket gaat uit van verdacht overlijden

Eeklo Van afwasser opgeklom­men tot dienst­hoofd: Linda (64) werkt al 50 jaar voor dezelfde baas. “Over een jaar ga ik echt wel met pensioen”

Linda Spillebeen (64) werkt precies een halve eeuw voor Sint-Elisabeth in Eeklo. Ze begon in het ziekenhuis, het huidige AZ Alma, werkte in het kinderdagverblijf en loopt nu al jaren mee in het rusthuis. Als meisje van 14 begon ze aan de afwas en kon ze zich opwerken tot diensthoofd ‘onderhoud en facilitaire diensten’. Wij zaten op de eerste rij bij haar verrassingsfeestje, waarvoor ze zonder het te weten zelf de drank en het eten bestelde.

5 september