Lichaam aangetroffen in Jachthaven in Eeklo: identificatie volop aan de gang

Vrijdagochtend werd het lichaam van een persoon ontdekt in de jachthaven in Eeklo. De omstandigheden van het overlijden worden momenteel volop onderzocht. Voorlopig is nog niet duidelijk om wie het gaat, maar het parket stuurde wel een wetsgeneesheer en het Slachtoffer Identificatie Team ter plaatse. In de loop van de dag zou er mogelijks al meer nieuws volgens.