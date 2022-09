Lerarentekort? Niet in College ten Doorn in Eeklo: dertig nieuwe leerkrachten beleven eerste schooldag

Gunther De Smet: “Latem, Destelber­gen en Maldegem zijn de titelfavo­rie­ten in tweede provincia­le A”

Een paar dagen voor de competitiestart haalden we Gunther De Smet voor onze blocnote. De Smet was de voorbije jaren T1 bij ploegen als Aalter, Vurste-Semmerzake, Ursel en Adegem. Het provinciaal voetbal volgt hij op de voet en haast dagelijks is hij te vinden op een voetbalveld in het Meetjesland of in het Gentse. Hij geeft zijn mening over de sterkte van de ploegen in tweede provinciale A en we waren vooral benieuwd wie hij als titelfavoriet naar voor schuift.

30 augustus