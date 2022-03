Leerlingen ten Doorn mogen terug op Erasmus-stage

“Begin maart reisden de leerlingen van het zesde jaar Organisatie, Management en Communicatie (Spectrum) af naar Dublin in Ierland waar ze twee weken actief waren in diverse bedrijven om er mee te draaien in het administratieve verhaal”, zegt coördinator internationalisering Lieven Cauwels. “De komende weken vertrekken nog klassen Grootkeuken, Land- en tuinbouw en Marketing & Ondernemen richting Griekenland, Frankrijk, Duitsland, Finland en Italië. De zesdejaars Marketing & Ondernemen kregen deze week als voorbereiding voor hun Erasmus-stage in regio Bologna een proefles Italiaans van docent Giuliano Izzo van UGent. Het voelt goed dat we leerlingen opnieuw in het buitenland leerervaringen kunnen laten opdoen.”