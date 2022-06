Leerlingen met anderstalige achtergrond al tien jaar welkom op College ten Doorn

Eeklo Oude cinema Astrid is eindelijk verkocht: “Tijd voor een nieuw tijdperk”

De oude cinema Astrid in de Stationsstraat in Eeklo is verkocht. De oude filmzaal, de danszaal vooraan, en de vier appartementen hebben een nieuwe eigenaar, boordevol plannen. Cinema Astrid was in 1912 ooit de allereerste filmzaal in Eeklo, en sloot in 1984 de deuren. Goed voor een brok echte stadsgeschiedenis.

30 mei