Leerlingen College ten Doorn sturen jou vakantie in met hun podcasts: “De wereld op je bord”

Eeklo Man sterft omdat hij kauwt op fentanyl­pleis­ter: verstrek­ker krijgt 5 jaar gevangenis­straf voor schuldig verzuim

Op 14 september 2021 overleed een man in Eeklo na een overdosis Fentanyl. Na een onderzoek bleek dat hij de fentanylpleister gekregen had van een aan medicatie verslaafde vriend. Deze laatste werd vervolg voor onopzettelijke doodslag en is woensdagmorgen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

