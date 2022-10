Ledeganckjaar wordt afgesloten met spektakel: “We hebben de man 175 jaar na zijn dood weer hip gemaakt”

EekloEeklo telt af naar het totaalspektakel dat op 5 november gehouden wordt om het Ledeganckjaar af te sluiten. Precies 175 jaar geleden overleed Karel Lodewijk Ledeganck, maar wie de man op dat standbeeld aan de Koning Albertstraat precies was, wist amper iemand. “Daar is in dit feestjaar verandering in gekomen”, zegt de ploeg achter het Ledeganckjaar.

Op zaterdag 5 november wordt het totaalspektakel ‘Ledeganck Leeft!’ opgevoerd in het Sportpark van Eeklo. Met poëtische parels, hier en daar een knipoog, en veel muziek, wordt het leven van Karel Lodewijk Ledeganck uitgebeeld. Maandenlang werd voor de apotheose gerepeteerd.

“Het Ledeganckjaar is echt mooi geweest”, zegt Johan Van Hyfte van de KVVV Eeklo. “Onze activiteiten hebben honderden toeschouwers gelokt. We hopen op 5 november natuurlijk op een mooie apotheose. Het totaalspektakel wordt een wandeling door het leven van Ledeganck. Verschillende woordkunstenaars brengen fragmenten of volledig dichtwerk uit verschillende periodes. Een muzikaal ensemble onder leiding van Franky Debaedts verlucht de woordpassages, met muziek die toepasselijk is voor die tijd. Sketches en kortfilmpjes geven het levensverhaal van Ledeganck nog meer kleur. Of het een verteerbare avond wordt? Absoluut, dit wordt een spektakel voor een breed publiek.”

Volledig scherm Het standbeeld van Ledeganck in Eeklo. © Joeri Seymortier

In maart werd het Ledeganckjaar in Eeklo op gang getrapt. Er waren tentoonstellingen, poëzieavonden, wandelingen en lezingen. Zaterdag 5 november is er het totaalspektakel. Op 19 november wordt daar nog een extraatje aan toegevoegd, want dan wordt ook nog een bezoek gebracht aan de laatste rustplaats van Ledeganck, op Campo Santo. “Honderden Eeklonaars zijn dit jaar in contact gekomen met Ledeganck. Mensen weten nu eindelijk wie die man van dat standbeeld aan de Koning Albertstraat is. We hebben hem eigenlijk weer hip gemaakt”, zegt Marc Van Hulle.

Volledig scherm Karel Lodewijk Ledeganck. © rv

Gids Jan Martens heeft de voorbije maanden aan heel wat mensen over het leven van de historische figuur verteld. “Karel Lodewijk Ledeganck was een dichter van Eeklo en dicht bij Eeklo. We moeten die man blijven herinneren”, zegt Jan Martens. “Hij werd in december 1805 in Eeklo geboren, toen Eeklo nog overheerst werd door Fransen en aanhangers van Napoleon. Zijn geboortehuis was trouwens in de Koning Albertstraat, waar nu bakkerij De Sutter zit. De straat heette toen nog wel de Brugschestraat. Op 19 maart van dit jaar was het 175 jaar geleden dat Ledeganck stierf, en 125 jaar geleden dat zijn standbeeld onthuld werd. De man werd amper 42 jaar oud, maar heeft echt veel betekend. Niet alleen als romantisch dichter, maar ook om zijn Vlaamse strijd voor onze moedertaal. Ledeganck is en blijft vandaag nog altijd de belangrijkste romantische dichter van Vlaanderen.”

Vrederechter

Het was Karel Lodewijk Ledeganck die in 1840 voor het eerst Nederlands sprak in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Met zijn vertaling van het Burgerlijk Wetboek leverde hij baanbrekend werk. Hij was provinciaal inspecteur voor het lager onderwijs, en was ook vrederechter. “We moeten trots zijn op onze dichter die niet voor niets een standbeeld kreeg op het Ledeganckplein”, klinkt het.

Ledeganck Leeft

Het totaalspektakel ‘Ledeganck Leeft!’ wordt gehouden op zaterdag 5 november om 20 uur in het Sportpark in Eeklo. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop op www.eeklo.be en aan de balie van het Stip. Voor het bezoek aan de begraafplaats op 19 november schrijf je in via j.vanhyfte@skynet.be.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.