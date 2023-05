Lady Linn, Isolde Lasoen en ‘School is Cool’: Herbakkerfestival maakt affiche 2023 bekend

Het Herbakkersfestival van Eeklo maakt de affiche van 2023 bekend. Met onder andere Lady Lynn and her Magnificent Seven en de band ‘School is Cool’, komen weer bekende namen. Stip alvast 11, 12 en 13 augustus aan in jouw agenda. Dit is het volledige programma van het gratis stadsfestival.