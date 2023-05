Laatstejaars vieren woensdag hun ‘100 dagen’: stoet trekt door stadscentrum

Mijnenergie Propaangas was populair tijdens de dure energie­maan­den: is het nog steeds een voordelige­re keuze?

Vorig jaar schakelden sommige gezinnen over op propaangas als alternatief voor het toen peperdure aardgas. In oktober was propaan zelfs maar half zo duur als aardgas. Maar hoe oogt het plaatje vandaag, nu de prijzen op de energiemarkten zich - op een lager punt - stabiliseren? Mijnenergie.be maakt de berekening.