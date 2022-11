Laatste vaccinatiedag in Sanapolis gepland op 21 december

De inwoners van Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins en Damme kunnen hun coronaspuit halen in Sanapolis in Sijsele. “Tot 19 november gaan we daar nog verder met het toedienen van de herfstbooster”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo. “Tegen het einde van het jaar willen we ook nog eens iedereen uitnodigen die uitnodigbaar is. We spreken dan over kinderen tussen 5 en 11 jaar, en over iedereen die nog geen eerste of tweede prik gehad heeft. Momenteel is de laatste vaccinatiedag in Sanapolis voorzien op 21 december. Zonder tegenbericht zal het vaccinatiecentrum sluiten op 31 december van dit jaar.”