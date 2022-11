Laatste echte ‘frietkotje’ van Eeklo zoekt overnemer: Sonia en Rudi stoppen er mee

Eeklo Zwembad Eeklo gaat op 1 december dicht: “Werken zullen vermoede­lijk maanden duren”

Het Verbauwenbad in Eeklo sluit op donderdag 1 december de deuren. Wellicht voor verschillende maanden, maar hoe lang precies weet niemand. Het zwembad is amper vier jaar oud, maar er zijn barsten in de betegeling en de bodem. Wat is het probleem en wat moet er gebeuren? Wij zochten het uit.

7 november