Kruispunt Ringlaan met Industrielaan vanaf maandagochtend afgesloten

KIJK. Ontsnapte koe maakt E34 in Eeklo onveilig: dier slalomt tussen auto’s

Wie deze ochtend te laat op zijn bestemming aankwam, na in de file te hebben gestaan op de E34 had een origineel excuus: een koe. Het dier ontsnapte uit haar weide en maakte de snelweg even onveilig. De politie kon uiteindelijk samen met de landbouwer en enkele uitgestapte automobilisten het beest vangen. Het leverde alleszins amusante beelden op.