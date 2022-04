Kringloopwinkel Eeklo voortaan ook open op maandag: “Ook over de middag sluiten we niet meer”

Eeklo Verdachte (36) van grijpdief­stal in bankkan­toor gevat na controle in Gent

Eind januari ging een man aan de haal met het geld dat een slachtoffer zopas had afgehaald in een bankkantoor in Eeklo. De politie kreeg de verdachte al snel op het spoor via camerabeelden. Afgelopen week werd hij gearresteerd.

28 maart