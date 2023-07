Krijgt Eeklo na Gent, Brussel en Antwerpen ook lage-emissiezone? “Auto’s zijn grootste luchtvervuilers in de stad”

Komt er in Eeklo net als in Gent, Brussel en Antwerpen ook een lage-emissiezone? Oude en vervuilende wagens zouden dan niet meer in het stadscentrum mogen. Het is in ieder geval een aanbeveling in het klimaatrapport van Eeklo. Oud-schepen Marc Windey (SMS) gooit de stok in het hok. “Maar dat wordt moeilijk te realiseren”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). Dit zijn de meningen.