Koppel krijgt celstraffen tot één jaar opgelegd na reeks vechtpartijen in Eeklo: “Ik dronk soms 50 pintjes per dag”

Het koppel was meermaals betrokken bij vechtpartijen op en rond de Markt in Eeklo. Er werd al eens verbaal geweld gebruikt, maar het ging ook verder dan dat. Zo werden er vuistslagen uitgedeeld en met een helm van een brommer geslagen. De man bekende in de rechtbank dat hij op het moment van de feiten te kampen had met een zware alcoholverslaving. “Bij een van de vechtpartijen had ik zo’n 30 pilsjes gedronken. Maar het gebeurde wel dat ik tot 50 pilsjes per dag dronk. En ‘s avonds kwamen daar nog vier Duvels bij”, verklaarde de man die donderdag zowat in zijn onderhemd voor de rechter stond.