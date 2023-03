Kleuters ‘Het Droomschip’ maken eigen boek

“Het ‘broekvent­je uit Aalter’ mag het in Europa uit gaan leggen”: maak kennis met Bellemnaar Michaël Canoot (26)

Hij zat al in Helsinki, Kiev en San Marino, en mag binnenkort voor de Jong CD&V ons land gaan vertegenwoordigen in Parijs en Portugal. Michaël Canoot uit Bellem (Aalter) is amper 26 jaar, maar helemaal gebeten door de politiek. “Van Aalter hebben ze in Europa nog niet veel gehoord, maar daar kunnen we verandering in brengen”, klinkt het ambitieus.