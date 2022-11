Kledingketen ‘Jack&Jones’ opent nieuwe winkel in Krugershopping

AALTER Man die uithaalt naar politie-inspecteur op het commissari­aat in Aalter riskeert celstraf

Een man riskeert een celstraf van acht maanden omdat hij uithaalde naar een politie-inspecteur op het commissariaat in Aalter. Een patrouille trof hem al slapend aan in zijn wagen en wilde hem controleren op alcohol. De man was daar niet mee opgezet en werd ingerekend. Het parket spreekt over een slag met de platte hand, de beklaagde stelt dat hij enkel een duw uitdeelde.

3 november