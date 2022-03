Klaar voor de paasvakantie? Dit zijn zeven leuke tips uit het Meetjesland en Deinze: van wandelen met Saartje in je oren tot paaseieren rapen in het park

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A Hans Bruderlin (FCE Meetjes­land) duidt ontslag T1 Jens De Decker: “De druk werd te groot”

Tweedeprovincialer FCE Meetjesland raakte de voorbije weken in nauwe schoentjes. Vier nederlagen op rij en een stevige tussensprint van SK Bellem zorgen ervoor dat het behoud niet langer een evidentie is. Aan de Zandvleuge besloot men het over een andere boeg te gooien. T1 Jens De Decker (29) werd het kind van de rekening en dat doet ook voorzitter Hans Bruderlin pijn.

23 maart