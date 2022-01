Keukenbouwer Michiel is nieuwe eigenaar van naakte reus: “We zullen hem overal meenemen, ook naar het buitenland”

Eeklo/WaregemDe naakte reus langs de E17 in Waregem verhuist naar Eeklo. Zakenman Michiel Steenbeke van Adrem Keukens heeft het opvallende beeld gekocht voor 29.513 euro. De naakte reus zal op verschillende plaatsen te zien zijn. “Het beeld tovert al jaren een glimlach op mijn gezicht. Daarom wou ik de reus hebben”, zegt Michiel Steenbeke. Dit is zijn plan.

Michiel Steenbeke zit nooit om een stunt verlegen, en hij doet het weer. Hij is de ‘geheime koper’ die deze week het hoogste bod deed op de naakte reus die sinds jaar en dag langs de E17 in Waregem staat. Het beeld komt nu dus naar Eeklo.

“De naakte reus zal inderdaad regelmatig aan onze hoofdzetel van Adrem Keukens te zien zijn, langs de N9 in Eeklo”, zegt Michiel Steenbeke. “Maar dat wordt zeker geen vaste stek. Het is de bedoeling om de reus overal mee te nemen. Wanneer het op 1 mei avondmarkt is in Eeklo, dan kan de reus naar het centrum verhuizen. Wanneer we met onze keukens naar een bouwbeurs gaan, zullen we hem ook meenemen. We gaan hem zelfs meenemen naar het buitenland, als we daar zaken doen. Wie de naakte reus ziet, moet op termijn meteen de link leggen met Adrem Keukens.”

Quote De naakte reus staat voor mij gelijk aan het goede gevoel dat ik altijd kreeg, wanneer ik de E17 in Waregem passeerde. Het beeld toverde altijd een glimlach op mijn gezicht Michiel Steenbeke

De investering van bijna 30.000 euro kadert duidelijk in een goed doordachte promotiestunt van het keukenbedrijf. Maar blijft het niet heel veel geld? “We zijn met Adrem Keukens al langer op zoek naar een mascotte”, zegt Steenbeke. “Als we die zelf moeten bedenken, ontwikkelen en bouwen, zou dat veel meer kosten dan wat ik nu betaal. Een deel van de opbrengst gaat ook naar het goede doel. De naakte reus staat voor mij gelijk aan het goede gevoel dat ik altijd kreeg, wanneer ik de E17 in Waregem passeerde. Dat is de weg die veel mensen nemen wanneer ze naar Spanje of Frankrijk op vakantie gaan. De naakte reus toverde altijd een glimlach op mijn gezicht, en dat is het gevoel dat we ook bij Adrem Keukens willen. Het is hier reuzefijn en reuzetof. Dit past dus echt helemaal in ons verhaal.”

Michiel Steenbeke kwam eerder al in het nieuws. Toen had hij al zijn witte bedrijfswagens een oranje streep gegeven, zodat ze op de oude rijkswachtcombi’s gaan lijken. Opvallen is duidelijk zijn doel. “We proberen met ons bedrijf inderdaad creatief uit de hoek te komen. We willen anders zijn en op die manier opvallen bij de mensen. We willen een glimlach op de mensen hun gezicht toveren. Door positieve dingen uit te stralen, krijg je ook positiviteit terug. Dat is waar alles om draait”, zegt Michiel Steenbeke nog.

De originele reus met één oog werd meer dan twintig jaar geleden gemaakt voor een kunstproject van het SMAK in Gent. Kunstliefhebber Hervé Missiaen kocht hem en zette hem voor zijn heftruckbedrijf langs de E17 in Waregem. Negen jaar geleden werd de reus door vandalen in brand gestoken, maar hij werd nadien weer opgebouwd. En nu verhuist hij dus naar Eeklo.

