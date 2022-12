Kelly verkiest bucketlist van haar ongeneeslijk zieke tweelingzonen (15) boven peperduur medicijn: “Nog één keer iets ongelooflijks doen met ons drietjes, meer vraag ik niet”

Sint-Laureins “Het dorp zorgt goed voor ons. We voelen ons hier thuis”: na protest verloopt integratie vlot in asielcen­trum Godshuis

“Ons dorp telt één bakker, één buurtwinkel, twee slagers en we beschikken amper over openbaar vervoer of ontspanningsmogelijkheden. Sint-Laureins is voor hen niet de juiste plek om een toekomst uit te bouwen.” De woorden van burgmeester Franki Van de Moere (Open Vld) galmen nog na in het asielcentrum, maar Kerstmis is de periode bij uitstek om de plooien glad te strijken. Dat lijkt ook te gebeuren. Zo sloot de plattelandsgemeente met slechts 2.800 inwoners zijn 240 asielzoekers in het Godshuis beetje bij beetje in de armen. “Op den duur gaan ze hier nog willen blijven.”

25 december