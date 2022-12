Kelly verkiest bucketlist van haar ongeneeslijk zieke tweelingzonen (15) boven peperduur medicijn: “Ik zou nog graag één iets ongelofelijks met ons drietjes doen”

Aalter Sobere kerstver­lich­ting krijgt veel kritiek: “Triestig, zielig... Aalter onwaardig!”

Aalter kiest midden in deze energiecrisis voor sobere kerstverlichting, en dat oogst bakken kritiek. Op sociale media is de verontwaardiging groot. Ook de oppositiepartijen vinden het maar een zielig sfeertje in de straten. “In tijden dat thuis iedereen op energie probeert te sparen, moeten wij de straten toch niet volhangen?”, klinkt het bij de gemeente. Voer voor een pittige discussie.

