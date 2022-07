Kaaifeesten laten van zich horen: kaartenverkoop seniorenmiddag van start

Het eerste weekend van oktober wordt opnieuw een feestweekend op en rond het Kaaiken in Eeklo. Op de maandag van de Kaaifeesten, dit jaar op 3 oktober, start om 14 uur een seniorenmiddag. Het wordt een show van drie uren met Sasha en Davy, Les Folles de Gand en The Melando’s. De senioren krijgen ook koffie en rozijnenboterhammen.

Kaarten kosten 5 euro en zijn vanaf nu te koop bij Leonidas Boelare en in kapsalon Newline in de Zuidmoerstraat. Na 18 uur of in het weekend kan je ook bestellen op 0476/46.30.92.