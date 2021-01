Jonge papa (25) uit Eeklo laat het leven na tuimeling met voertuig in gracht: “Een tragische start van het nieuwe jaar”

Meetjesland / Deinze Amper interven­ties op oudejaars­nacht door politiezo­nes rond Deinze en Meetjes­land, wel telefoons over huiselijke moeilijkhe­den

13:53 Amper interventies, met hier en daar wat vuurwerk rond 12 uur: oudejaarsnacht was voor de politiezones in en rond Deinze en het Meetjesland de rustigste in jaren. “Het was een heel speciaal gegeven om mee te maken. Normaal is er tijdens nieuwjaar tot in de vroege uurtjes volk op straat, nu was het vanaf middernacht zo goed als doods”, klinkt het bij de politiezones.