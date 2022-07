Jonge Eeklose violisten geven vijf concerten op stage in Luik

Aalter/Maldegem Politie Aalter en Maldegem gaan fusioneren: “Neen, dit is geen voorbode van een gemeentefu­sie”

De politie van Aalter en Maldegem willen binnen een jaar, tegen 1 juli 2023, fusioneren en als één grote politiezone verder werken. Goed voor een korps met 130 medewerkers. De burgemeesters zeggen stellig dat de politiefusie geen voorbode is van een gemeentefusie. “Ook al hebben we geen glazen bol om in de verre toekomst te kijken”, klinkt het wel veelzeggend.

3 juli