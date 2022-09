IVM breidt het subsidiereglement voor herbruikbare luiers uit

Met dit subsidiereglement wil IVM inwoners en jonge gezinnen stimuleren om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. “Luiers zijn volgens onze sorteeranalyses bij OVAM verantwoordelijk voor 8 procent van onze afvalberg. Dat is niet niks", zegt Jean Marie Staelens, directeur ondersteuning bij IVM. “De herbruikbare luiers bieden ook een milieuvriendelijker alternatief dan het gebruik van wegwerpluiers want de productie en afvalverwerking van wegwerpluiers leiden tot een CO2-uitstoot die 1,5 tot 2,5 keer hoger ligt dan die van herbruikbare luiers.”

Met de uitbreiding van het subsidiereglement naar het huren van herbruikbare luiers, wil IVM de drempel verlagen voor ouders die twijfelen om herbruikbare luiers te gebruiken. “Dankzij deze subsidie kunnen ze de luiers uittesten en hopelijk nadien de overstap maken naar het blijvend gebruik ervan”, vervolgt Staelens. “Ook zien we dat meer en meer kinderdagverblijven nadenken over het gebruiken van herbruikbare luiers en met deze subsidie kunnen ouders die hun kinderen naar zo’n kinderdagverblijf sturen ook gestimuleerd worden om te kiezen voor herbruikbare luiers.”

De subsidie kan worden aangevraagd door personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van één van de deelnemende steden of gemeenten van IVM, met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar (geboren na 31 december 2019), waarvoor herbruikbare luiers worden gebruikt. Op ivmmilieubeheer.be of de gemeentelijke website kunnen het reglement en aanvraagformulier worden afgehaald. De aanvraag kan digitaal worden ingediend via het e-loket op www.ivmmilieubeheer.be of worden opgestuurd naar IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo.