Integral Eeklo overgenomen door Gondella Group: “Zo kunnen we verder groeien in België en in het buitenland”

“Integral staat bekend als expert in totaalinrichtingen en koeltechnieken op maat voor de retailsector”, zegt Peter Willems CEO van de Gondellar Group. “Ze richten zich voornamelijk op bakkerijen en slagerijen, maar ook op kaashandels, viswinkels, traiteurs en speciaalzaken. Deze fusie versterkt niet alleen ons productportfolio, het stelt ons eveneens in staat om als one-stop-shoppartner voor onze klanten op te treden. Dit wil zeggen dat we onze klanten een breder aanbod kunnen aanbieden met onder andere houten producten, denk maar aan op maat gemaakte broodmeubels, groenten- en fruitdisplays, alsook houten displays en rekken. Naast hun uitgebreide ervaring op het vlak van interieur en design, beschikt Integral eveneens over expertise in het vervaardigen van op maat gemaakte koeltoonbanken en koelvitrines. Ze verwerken een breed scala aan materialen, zoals hout, roestvrij staal, natuursteen en composieten. De overname brengt een aanzienlijke schrijnwerkerijcapaciteit binnen de Gondella Group.”

Integral werd opgericht in 1985 en is gevestigd in de Zeelaan in Eeklo. Met de fusie ziet algemeen directeur Laurent De Puydt enkel voordelen. “Met Gondella hebben we een partner gevonden die ons in staat stelt om verder te groeien, zowel in België als in het buitenland. De complementaire sterke punten van de twee bedrijven creëren synergiën op het vlak van productinnovatie, design en expertise in productontwikkeling ten voordele van onze beide klanten. We kijken erg uit naar de wederzijdse kansen die voor ons liggen.”