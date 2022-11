Inbrekers stelen juwelen uit woning

Eeklo Werken Pieter De Coninck­straat starten eind november

Fluvius en Proximus werken vanaf eind november/begin december in de Pieter De Coninckstraat in Eeklo. Er is eennrichtingsverkeer vanaf de Hendrik Consciencestraat richting Jan Breydelstraat. De concrete opstartdatum wordt later gecommuniceerd.

16 november