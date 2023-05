Inbreker doet pantoffels van heer des huizes aan, bakt diepvriespizza en kijkt tv op de zetel

Auto’s worden verbannen, maar wat zal er nog met Markt Eeklo gebeuren? “Geen idee, maar met dit budget moeten we niet veel verwachten”

Parkeren op de Markt in Eeklo? Maak er maar een kruis over, want in het kader van de heraanleg zijn wagens er niet langer welkom. Maar wat mogen we nog van die heraanleg verwachten? Niet heel veel, lijkt het. Het budget van amper 500.000 euro is voor velen dan ook te beperkt om er iets bruisends van te maken. “En als je niets echt kan veranderen, waarom dan wel die parkeerplaatsen schrappen?”