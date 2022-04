Inbraak bij Heymans construct

De zaakvoerder van het bedrijf kon de dader op heterdaad betrappen aan zijn bedrijf omstreeks 22.40 uur maar hem niet staande houden. “De man, vermoedelijk een Belg van rond de 30 jaar, vluchtte weg in een rode of bordeaux-kleurige wagen type Citroën Berlingo met een aanhangwagen van het merk Saelens. Uit camerabeelden is te zien dat hij uit de richting Lievegem kwam”, klinkt het. Getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie.