“Ik word rustig als ik speed pak”: eerder veroordeelde man (42) slaat partner met blik bier op hoofd en geeft haar kniestoot in aangezicht

voetbal tweede provinciale A Céderic De Vuser (FCE Meetjes­land) na 2-1-winst tegen buur SVK Maldegem: “Dit keer wel het tikkeltje geluk gehad dat we voorbije weken misten”

FCE Meetjesland bouwde zaterdagavond een feestje. De twee ex-nationalers bekampten elkaar in een heuse kelderkraker en daarin haalde de thuisploeg in de blessuretijd haar slag thuis. Willy Bories Pérez haalde de trekker over en zorgde voor een enthousiast feestje in de kleedkamer. In een babbel had Pérez geen zin. De Belg met Mexicaanse roots vreesde dat een interview hem een traktatie zou kosten. “En ik hou niet van trakteren,” klonk het. Coach Céderic De Vuser dan maar.

1 november